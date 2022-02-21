Португальський півзахисник мріє про перехід у Реал, хоча його угода з Манчестер Сіті чинна до літа 2025-го. Бернарду прагнув змінити клуб минулого літа, але тоді залишився в Манчестері. Однак не виключено, що влітку 27-річний хавбек і його агент повернуться до варіанту з відходом. Про це повідомляє Calciomercato.

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Зауважимо, взимку Хосеп Гвардіола у схожій ситуації відпустив Феррана Торреса в Барселону. Тоді тренер Манчестер Сіті заявив, що не триматиме своїх гравців, якщо вони захочуть перейти в інші клуби. Не виключено, що наставник відпустить і португальця, який проводить один із найкращих сезонів на Етіхаді з моменту переходу.

У сезоні 2021/22 Бернарду зіграв 34 матчів, забив 10 голів і віддав 3 асисти.

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