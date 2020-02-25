Бернарду Сілва хоче пограти з Мессі в одній команді – аргентинець пропонував Барселоні придбати партнера Зінченка

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва висловив бажання зіграти з Ліонелем Мессі в одній команді на фоні чуток щодо можливого відходу португальця.

"Звичайно я хотів би зіграти з Мессі. Я граю з Роналду в національній команді, і якщо я зіграю з Мессі, то зможу сказати, що я грав з найкращими в історії.

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Було б приємно, але це справа складна. У Манчестер Сіті або в Барселоні це було б чудово", – поділився Сілва в коментарі SER Catalunya.

Нагадаємо, раніше Мессі запропонував Барселоні придбати Бернарду, оскільки вважає, що той зможе ідеально вписатись у стиль гри каталонців.

Манчестер Сіті оцінює португальця у 120 млн євро. Бернарду лише минулого року продовжив контракт з "містянами" до 2025-го, проте дискваліфікація з Ліги чемпіонів може кардинально змінити плани талановитого хавбека. В поточному сезоні португалець провів за Манчестер Сіті 36 матчів, записавши до свого активу 7 голів та 8 асистів.

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