Бернарду Сілва: Грати під керівництвом Гвардіоли дуже виснажливо

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва поділився думкою про роботу з головним тренером своєї команди Хосепом Гвардіолою.

"Дуже виснажливо грати під керівництвом Пепа. Але це те, що ми повинні робити. Якщо хочеш боротися за всі трофеї щороку, потрібно, щоб хтось тиснув на тебе щодня. Іноді це не так легко, але все ж приємно працювати з тим, хто не дозволяє тобі розслабитися.

Бернарду Сілва: Завжди є куди прогресувати

Гарна риса Гвардіоли у тому, що він весь час йде вперед. Все, що він говорить тобі, дозволяє прогресувати. Якщо ти достатньо розумний, зрозумієш: коли тренер розмовляє на підвищених тонах, це не повинно тебе турбувати. Він просто намагається зробити тебе і команду кращими", – наводить слова Сілви AS.

Нагадаємо, португалець перейшов у англійський клуб у 2017-у році з Монако. У березні поточного року він продовжив контракт з Сіті – нова угода 24-річного хавбека розрахована до літа 2025 року.

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