Бернарду: Нічия з Україною не є поганим результатом

Півзахисник збірної Португалії Бернарду Сілва прокоментував нічию з Україною (0:0).

"Нічия – це не так погано, як поразка, але нам необхідно грати краще. У понеділок необхідно перемагати Сербію, тому що треба набрати якнайбільше очок, щоб пройти кваліфікацію", – цитує Сілву A Bola.

Португалія – Україна – 0:0 – відеоогляд матчу

Збірна Португалії розписала суху мирову з Україною, а в наступному матчі підопічні Фернанду Сантуша вдома прийматимуть Сербію.