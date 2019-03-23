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Бернарду: Нічия з Україною не є поганим результатом

01:00 140 Читать на русском
Бернарду: Нічия з Україною не є поганим результатом
Бернарду Сілва / A Bola

Півзахисник збірної Португалії Бернарду Сілва прокоментував нічию з Україною (0:0).

 

"Нічия – це не так погано, як поразка, але нам необхідно грати краще. У понеділок необхідно перемагати Сербію, тому що треба набрати якнайбільше очок, щоб пройти кваліфікацію", – цитує Сілву A Bola.

Португалія – Україна – 0:0 – відеоогляд матчу

Збірна Португалії розписала суху мирову з Україною, а в наступному матчі підопічні Фернанду Сантуша вдома прийматимуть Сербію.

Теги
Бернарду Сілва Бернарду Сілва Португалія Португалія Україна Україна Євро-2020 Португалія - Україна
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