Бернарду: Нічия з Україною не є поганим результатом

Євро-2020 — 00:17 1606
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Португалія – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка
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Аргентина після повернення Мессі у збірну поступилася ВенесуеліТовариські матчі — 22 бер 721
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Англія легко розгромила Чехію: хет-трик і пенальті від Стерлінга, дебюти Хадсон-Одоя та РайсаЄвро-2020 — 22 бер 1891
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Португалія та Україна зіграли внічию на старті відбору Євро-2020 – Мораєс втратив супершансЄвро-2020 — 22 бер 5399
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Соломон найбільше додав у вартості, Циганков застрибнув у топ-3 найдорожчих гравців УПЛУкраїна — 22 бер 1559