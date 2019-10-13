Бернарду елегантним фінтом приборкав м'яч – УЄФА назвав найкращим моментом дня дії майбутнього суперника України

Півзахисник збірної Португалії Бернарду Сілва продемонстрував неймовірну техніку в матчі відбору до Євро-2020 проти Люксембурга.

Бернарду Сілва запам'ятався розкішним фінтом в матчі проти Люксембурга.

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Португалець п'ятою елегантно перекинув м'яч повз захисника та продовжив атаку команди. УЄФА обрав цей фінт моментом дня відбору до Євро-2020.

Нагадаємо, збірна Португалії розгромила Люксембург (3:0) і зустрінеться з Україною 14 жовтня, початок о 21:45. Додамо, що "жовто-сині" мають в активі 16 очок, португальці з 11 пунктами посідають другу сходинку.

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