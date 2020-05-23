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Бернарду оцінив свої шанси замінити Роналду в збірній Португалії

06:30 217 Читать на русском
Бернарду оцінив свої шанси замінити Роналду в збірній Португалії
Бернарду Сілва та Кріштіану Роналду / Getty images

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва висловився про роль форварда Ювентуса Кріштіану Роналду для збірної Португалії.

"Зайняти місце Кріштіану неможливо. Ніхто не зможе цього зробити. Я спробую постійно прогресувати, щоб робити все можливе для Португалії і свого клубу. Я хочу допомагати країні і команді вигравати всі можливі титули.

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Приклад для дітей? Коли ти хороший гравець, то все можливо. Без різниці, маленький ти або великий. У кожного футболіста є свої якості. Хтось більш технічний, хтось швидший, повільніший, вищий, нижий... Але коли у тебе є майстерність, і ти старанно працюєш, то можна мріяти про успіх", – сказав Сілва в інтерв'ю AS.

Нагадаємо, Бернарду дебютував за збірну Португалії в березні 2015 – піренейці сенсаційно поступилися Кабо-Верде (0:2). Відтоді Сілва зіграв за своюнаціональну команду 43 матчі, в яких забив 6 голів та віддав 15 гольових передач.

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