Бернардескі зазнав травми в розташуванні збірної Італії і пропустить старт Серії А
22:14 - Читать на русском
Ювентус має чималі кадрові втрати перед початком сезону 2020/21.
Вінгер туринців Федеріко Бернардескі травмувався в розташуванні збірної Італії, інформує La Gazzetta dello Sport.
Пірло озвучив цілі Ювентуса на сезон
Термін відновлення триватиме близько місяця, тому Ювентусу доведеться обходитися без 26-річного гравця у стартових турах Серії А. Команда Андреа Пірло розпочне сезон 20 вересня домашнім поєдинком проти Сампдорії.
Додамо, що Бернардескі став далеко не єдиною втратою Ювентуса останніх тижнів – раніше травмувалися де Лігт і Дуглас Коста.
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