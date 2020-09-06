Вінгер туринців Федеріко Бернардескі травмувався в розташуванні збірної Італії, інформує La Gazzetta dello Sport.

Пірло озвучив цілі Ювентуса на сезон

Термін відновлення триватиме близько місяця, тому Ювентусу доведеться обходитися без 26-річного гравця у стартових турах Серії А. Команда Андреа Пірло розпочне сезон 20 вересня домашнім поєдинком проти Сампдорії.

Додамо, що Бернардескі став далеко не єдиною втратою Ювентуса останніх тижнів – раніше травмувалися де Лігт і Дуглас Коста.

Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ