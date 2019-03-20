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Бернардескі: Дискваліфікація Роналду стане божевіллям

06:00 40 Читать на русском
Бернардескі: Дискваліфікація Роналду стане божевіллям
Федеріко Бернардескі та Кріштіану Роналду / соцмережі

Нападник Ювентуса Федеріко Бернардескі вважає, що УЄФА не варто карати Кріштіану Роналду дискваліфікацією за непристойний жест в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

27’ Кріштіану Роналду
49’ Кріштіану Роналду
86’ Кріштіану Роналду
 

"Думаю, що це було звичайне святкування від Кріштіану, нічого більше. Розглядати цей жест як порушення – велика дурість. Якщо його покарають, то це буде божевіллям.

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За що його карати? Він просто відсвяткував перемогу. Думаю, все повинно закінчитися добре. Максимум, яке покарання він може понести – фінансове.

Роналду завжди спокійний і зібраний, а зараз ми всі чекаємо підсумкового рішення. Він – професіонал в усіх відношеннях, він довів свою перевагу у всіх частинах світу: в Англії, в Іспанії, а тепер і в Італії.

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Він багато дав Ювентусу, у нього харизма переможця. Постійна гра пліч-о-пліч з таким футболістом робить тебе кращим, розвиває твої навички", – цитує Бернардескі Football-italia.

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