Бернардескі: Дискваліфікація Роналду стане божевіллям

Нападник Ювентуса Федеріко Бернардескі вважає, що УЄФА не варто карати Кріштіану Роналду дискваліфікацією за непристойний жест в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

"Думаю, що це було звичайне святкування від Кріштіану, нічого більше. Розглядати цей жест як порушення – велика дурість. Якщо його покарають, то це буде божевіллям.

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За що його карати? Він просто відсвяткував перемогу. Думаю, все повинно закінчитися добре. Максимум, яке покарання він може понести – фінансове.

Роналду завжди спокійний і зібраний, а зараз ми всі чекаємо підсумкового рішення. Він – професіонал в усіх відношеннях, він довів свою перевагу у всіх частинах світу: в Англії, в Іспанії, а тепер і в Італії.

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Він багато дав Ювентусу, у нього харизма переможця. Постійна гра пліч-о-пліч з таким футболістом робить тебе кращим, розвиває твої навички", – цитує Бернардескі Football-italia.