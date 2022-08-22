Минулий сезон колишній гравець Шахтаря провів у складі аравійського клубу Шарджа, де забив 6 голів та віддав 5 асистів у 31-му матчі. Зрештою, сторони припинили співпрацю.

Вербіч переможно дебютував за Панатінаїкос – екс-динамівець допоміг обіграти Чигринського і Ко

Без роботи Бернард не залишився і вже знайшов собі новий клуб. Бразилець перейшов у Панатінаїкос на правах вільного агента, підписавши контракт на 2 сезони. Там він буде конкурувати з Беньяміном Вербічем – обоє грають на лівому фланзі атаки.

Нагадаємо, першим європейським клубом Бернарда був Шахтар. "Гірники" у 2013 році заплатили за цього футболіста 25 мільйонів євро, що досі є рекордом УПЛ.