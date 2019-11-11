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ШАХТАР - ДИНАМО ТАЙСОН ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ РАСИЗМ У ФУТБОЛІ

Бернард: Україна – дуже відстала країна, коли йдеться про расизм

11:35 775 Читать на русском
Бернард: Україна – дуже відстала країна, коли йдеться про расизм
Бернард / The Mirror

Колишній півзахисник Шахтаря Бернард, який нині виступає за англійський Евертон, підтримав свого співвітчизника Тайсона, який постраждав від проявів расизму під час матчу Шахтар – Динамо.

"На жаль, це дуже відстала країна, коли справа доходить до цього, брате. Але ніколи не припиняй боротися і робити те, що ти дуже добре вмієш – грати у футбол. Я люблю тебе", – написав Бернард в коментарі під постом Тайсона в інстаграмі.

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Нагадаємо, в другому таймі вчорашнього матчу Шахтар – Динамо арбітр Микола Балакін був змушений зупинити гру – вболівальники Динамо провокували Тайсона расистськими вигуками, і бразилець не витримав, відповівши їм непристойним жестом, за який згодом отримав червону картку.

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Неймар підтримав бразильців Шахтаря, які постраждали від проявів расизму під час матчу з Динамо
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Теги
Шахтар Шахтар Тайсон Тайсон Расизм у футболі Динамо Динамо Бернард Бернард
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