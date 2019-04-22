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Бернард: У мене були проблеми в Шахтарі, але я не шкодую

08:00 266 Читать на русском
Бернард: У мене були проблеми в Шахтарі, але я не шкодую
Бернард у Шахтарі

Колишній вінгер Шахтаря Бернард розповів про своє перебування в Україні.

"Я не шкодую, що перебував у Шахтарі. Так, у мене були проблеми в Україні, було багато труднощів, але цей досвід був корисним.

Бернард: Мій трансфер в Шахтар хотів Ахметов, а Луческу не давав мені шанс

Це був період, через який мені потрібно було пройти, щоб стати кращим, ніж коли я тільки переїхав до Європи", – передає слова Бернарда The Telegraph.

Дебютний гол Бернарда в АПЛ у відеоогляді матчу Вест Хем – Евертон

Нагадамо, Бернард перейшов у донецький клуб влітку 2013-го року з Атлетіко Мінейро за 25 мільйонів євро. Рівно через 5 років бразилець покинув Шахтар на правах вільного агента та підписав контракт з Евертоном.

Теги
Шахтар Шахтар Евертон Евертон Бернард Бернард
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