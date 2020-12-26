Бернард, який нині виступає за Евертон, не проґавив можливості купити місце у VIP-зоні нового стадіону Arena MRV, який перебуває на стадії будівництва у Бразилії.

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Як повідомляє Globoesporte, екс-вінгеру Шахтаря довелось розщедритись за таку опцію – 150 тисяч євро за 15-річне право користуватись кімнатою. Загалом на новій арені заплановано близько 80 таких приміщень. Стадіон мають здати в експлуатацію у 2022-му.

До слова, ця арена стане домівкою для Атлетіко Мінейро – рідного клубу Бернарда. Саме звідти бразилець перебрався у Шахтар, де провів майже 160 поєдинків.

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Модель VIP-кімнати: