Агент бразильця, Адріано Спадотто, розкрив плани, які не вдалося реалізувати під час літнього вікна.

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"Ми намагалися переконати Евертон відпустити його в Рому, але англійський клуб не погодився. Навіть в оренду. Втім, я думаю, що угода може відбутися у січні орієнтовно за 7 млн євро", – заявив Спадотто в коментарі LaRoma24.

Нагадаємо, що римлян очолює Паулу Фонсека, з яким Бернард добре знайомий за спільною роботою в Шахтарі. Евертон взагалі не розраховує на бразильця у нинішньому сезоні – жодної зіграної хвилини за 4 тури АПЛ.

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