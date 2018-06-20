Бернард попрощався з Шахтарем

Екс-півзахисник Шахтаря Бернард звернувся зі словами вдячності до свого колишнього клубу та уболівальників команди.

"Цей час можна розділити на два відрізки: мої перші три роки в Шахтарі виявилися важкими, але останні два сезони вийшли дуже радісними і щасливими. У цей період я ріс і розвивався, був задоволений результатами, які демонструвала команда. Ми перемагали і здобували титули, а клуб продовжував прогресувати і став лише сильнішим.

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Виступи в Лізі чемпіонів – моя мрія, і я вдячний Шахтарю за те, що допоміг мені її здійснити. Це стало для мене важливим досягненням в кар'єрі. Грати на заповненій Донбас Арені – неймовірні емоції. "Гірники" завжди показували відмінний футбол на своєму стадіоні і отримували потужну підтримку трибун. Для мене кожен матч на домашній арені був великою подією.

Я впевнений, що за останні два роки ми вигравали трофеї багато в чому саме завдяки Паулу Фонсеці. Це дуже розумний тренер, який проявляє терпіння в процесі навчання футболістів. Він і його штаб – справжні професіонали і відмінні люди. Переконаний, з Фонсекою Шахтар продовжить рости як клуб і буде досягати великих успіхів як в чемпіонаті, так і в Європі.

Хочу подякувати гравцям, керівництву, тренерському штабу, співробітникам Шахтаря за ті п'ять років, що ми провели разом. Як би далеко я не був, завжди буду підтримувати команду, радіти її перемогам і досягненням. Велике спасибі уболівальникам за підтримку, повагу і дружбу. Я всіх міцно обіймаю", – цитує Бернарда офіційний сайт Шахтаря.