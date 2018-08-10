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Бернард подякував Шахтарю після підписання контракту з Евертоном

09:34 814 Читать на русском
Бернард подякував Шахтарю після підписання контракту з Евертоном
Бернард / Соцмережі

Екс-хавбек Шахтаря Бернард написав слова вдячності своєму колишньому клубу.

"Перш за все я хотів би подякувати футбольному клубу Шахтар за ці 5 років, за багато боротьби, битв, перемог і звичайно ж за досвід, який я тут знайшов. Хочу подякувати усім вболівальникам, гравцям, працівникам клубу. Висловити особливу подяку Пауло Фонсеці і всій технічній комісії.

Бернард став гравцем Евертона

Без всяких сумнівів, Ви дали мені великий професійний ріст в моїй кар'єрі. На жаль, зараз я буду перебувати далеко, але завжди буду підтримувати і сподіватися, що коли-небудь Шахтар зможеш повернутися в Донецьк, будинок, з якого ми ніколи не повинні були йти. Велике Вам спасибі, з величезною повагою", – написав Бернард на своїй сторінці в Інстаграм.

Бразилець перейшов у Шахтар влітку 2013 року і провів у складі "гірників" 5 сезонів. За цей час він тричі виграв чемпіонат України, тричі Кубок України та 4 рази Суперкубок України.

Бернард покинув донецький клуб цього літа в якості вільного агента. Раніше на хавбека претендували Інтер, Мілан та Челсі.

Queria agradecer a todos no @fcshakhtar por esses 5 anos, de muita luta, e acima de tudo, de muito aprendizado. A todos fãs e jogadores, e especialmente ao @paulofonseca_oficial e toda a sua comissão, que me ajudou e sem dúvidas nenhuma acrescentou muito no meu crescimento profissional. Estarei agora de longe, mas sempre torcendo e esperando que um dia, vocês possam voltar pra Donetsk, a casa de onde nunca deveríamos ter saído. Um grande abraço, com muito respeito! —————————————— Прежде всего я хотел бы поблагодарить футбольный клуб «Шахтер» за эти 5 лет, за много борьбы, сражения, побед и конечно же опыт который я здесь обрел. Хочу поблагодарить всех болельщиков, игроков, сотрудников клуба. Выразить особую благодарность @paulofonseca_oficial и всей технической комиссии. Без всяких сомнений, Вы дали мне большой профессиональный рост в моей карьере. К сожалению, сейчас я буду находиться далеко, но всегда буду поддерживать и надеяться, что когда-нибудь Шахтёр сможешь вернуться в Донецк, дом, из которого мы никогда не должны были уходить. Большое Вам спасибо, с огромным уважением!

Публикация от Bernard Duarte (@bernard)

Теги
Бернард Бернард Шахтар Шахтар Евертон Евертон
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