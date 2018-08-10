Бернард подякував Шахтарю після підписання контракту з Евертоном

Екс-хавбек Шахтаря Бернард написав слова вдячності своєму колишньому клубу.

"Перш за все я хотів би подякувати футбольному клубу Шахтар за ці 5 років, за багато боротьби, битв, перемог і звичайно ж за досвід, який я тут знайшов. Хочу подякувати усім вболівальникам, гравцям, працівникам клубу. Висловити особливу подяку Пауло Фонсеці і всій технічній комісії.

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Без всяких сумнівів, Ви дали мені великий професійний ріст в моїй кар'єрі. На жаль, зараз я буду перебувати далеко, але завжди буду підтримувати і сподіватися, що коли-небудь Шахтар зможеш повернутися в Донецьк, будинок, з якого ми ніколи не повинні були йти. Велике Вам спасибі, з величезною повагою", – написав Бернард на своїй сторінці в Інстаграм.

Бразилець перейшов у Шахтар влітку 2013 року і провів у складі "гірників" 5 сезонів. За цей час він тричі виграв чемпіонат України, тричі Кубок України та 4 рази Суперкубок України.

Бернард покинув донецький клуб цього літа в якості вільного агента. Раніше на хавбека претендували Інтер, Мілан та Челсі.