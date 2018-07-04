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Бернард обирає між Вест Хемом та Цзянсу Сунін

23:07 3 Читать на русском
Бернард обирає між Вест Хемом та Цзянсу Сунін
Бернард / Футбол 24

Екс-хавбек Шахтаря Бернард має кілька варіантів із продовженням кар'єри. Зокрема, він обирає між англійським Вест Хем Юнайтед та китайським Цзянсу Сунін, за який виступає Алекс Тейшейра.

Бернард отримав пропозиції від Вест Хема та Цзянсу Сунін, повідомляє UOL Esporte.

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У складі китайського клубу виступає колишній партнер Бернарда по Шахтарю Алекс Тейшейра, який перейшов туди взимку 2016 року за 50 мільйонів євро і став рекордним продажем "гірників" на той час.

Агенти ведуть переговори з обома клубами, а сам бразилець поки не визначився, де продовжить кар'єру.

Бернард виступав у складі Шахтаря з 2013 по 2018 роки.

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Шахтар Шахтар Бернард Бернард Вест Хем Вест Хем Англія Трансфери Цзянсу Сунін Цзянсу Сунін Трансфери чемпіонату України
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