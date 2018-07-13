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Бернард незабаром може підписати контракт з Бенфікою

15:34 194 Читать на русском
Бернард незабаром може підписати контракт з Бенфікою
Бернард / Фото: ФК Шахтар

Екс-хавбек Шахтаря Бернард може повторити шлях Факундо Феррейри та стати гравцем Бенфіки.

Екс-півзахисник Шахтаря Бернард часом може стати гравцем Бенфіки, повідомляє O Jogo.

Португальці запропонували йому річну зарплату в 2,3 млн євро і бонус 8,5 млн за підписання контракту.

Незабаром представники Бернарда зустрінуться з керівництвом Бенфіки.

Нагадаємо, раніше контракт з Бенфікою підписав екс-гірник Факундо Феррейра.

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