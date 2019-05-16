Бернард може перейти в Мілан

Колишній хавбек Шахтаря Бернард, який нині виступає за Евертон, може перейти в Мілан.

Мілан розглядає можливість підписання півзахисника Евертона Бернарда, повідомляє Calcio Mercato.

Мілан націлився на захисника Аталанти Кастаня

За інформацією джерела, колишній хавбек Шахтаря незадоволений рівнем гри своєї нинішньої команди і готовий змінити клубну прописку.

Мілан цікавився Бернардом, коли той виступав ще у складі "гірників" але не робив конкретних пропозицій.

У сезоні 2018/19 бразилець забив 1 гол та віддав 3 асисти у 34 матчах АПЛ.

Україна – 5-й топ-напрямок переїзду бразильців, наші легіонери – 18-і у світі. Глобальне дослідження футбольної міграції