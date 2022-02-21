Власник Монци, попри поважний вік, не забуває про особисте життя і користується успіхом у жінок.

Матч Монца – Піза 85-річний Берлусконі дивився у компанії вірного соратника Адріано Галліані та своєї пасії – Марти Фашини. Вона є однопартійницею Сільвіо і членом палати депутатів Італії. Гол Монци пара відсвяткувала поцілунком.

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Нещодавно Берлусконі та Фашина похизувалися спільною світлиною на день Валентина, а в стосунках вони перебувають з 2020-го. Цікаво, що Марта молодша від одіозного політика на 53 роки – нещодавно їй виповнилося 32.

До слова, поєдинок завершився перемогою Пізи з рахунком 2:1. Після 24-х турів Серії Б Монца посідає 5 місце, відстаючи від лідера на 5 очок.