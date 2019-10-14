Берлусконі розповів, як повернути Мілану колишню велич

Колишній президент італійського Мілана Сільвіо Берлусконі прокоментував слова нинішнього керівництва "россонері" про те, що клуб був близький до банкрутства, а також поділився рецептом повернення славетного клубу на вершину світового футболу.

"Газідіс сказав, що я міг обанкрутити Мілан? Є такі речі, які можна говорити вголос тільки після того, як заходиш в туалет і закривши за собою двері.

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Що стосується того, як привести Мілан до колишньої величі, то тут все просто і складно водночас – поверніть клуб Сільвіо Берлусконі", – цитує одіозного політика Football Italia.

Раніше виконавчий директор італійського клубу Іван Газідіс заявив, що до приходу інвестицій американської компанії Elliott Management Мілан був близький до банкрутства і міг опинитися в Серії В.

Нагадаємо, Берлусконі був власником Мілана з 1986-го по 2016-й рік. За цей час клуб 8 разів перемагав у чемпіонаті Італії, а також 5 разів виграв Лігу чемпіонів.

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