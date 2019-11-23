Берлусконі потрапив до лікарні через невдалу спробу зробити селфі

Колишній президент Мілана Сільвіо Берлусконі невдало впав на саміті Європейської Народної Партії в Загребі.

Сільвіо Берлусконі невдало спробував зробити селфі на саміті ЄНП в Загребі, інформує Corriere della Sera.

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Зазначається, що екс-президент Мілана був доставлений в лікарню, проте обстеження показало, що в Берлусконі лише забій, жодних серйозних травм не було виявлено.

"Так, це банальний забій. Але, знаєте, навіть політ метелика в Китаї викликає цілий ураган в Техасі", – прокоментував ситуацію представник партії "Вперед, Італіє".

Зазначимо, Берлусконі у квітні 2019 року був госпіталізований через болі у нирках. Нагадаємо, Сільвіо був власником Мілана з 1986 по 2017 рік. Цей період став найуспішнішим в історії клубу. Навесні 2017 року Берлусконі продав Мілан китайським інвесторам. Наразі бізнесмен є власником Монци, яка виступає в Серії С.

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