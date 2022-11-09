"Сьогодні День української писемності та мови. Це свято створене для розвитку державної мови. Зараз дуже важливо розвивати та підтримувати наше, українське. І мова – те, з чого слід починати.

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Говоріть, пишіть, читайте українською. Щодня потрошки. Якщо потрібен приклад, подивіться на мене. Не дивлячись на помилки та неідеальну вимову, минулого року навіть фільм озвучив. Пам’ятаєте? Цього року теж готую дещо цікаве на цю тему. Слідкуйте за сторінкою, щоб не пропустити", – написав Пятов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у поточному сезоні 38-річний голкіпер не провів за Шахтар жодного матчу. Його контракт з "гірниками" чинний до 30 червня 2023 року.

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