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Беріссо очолив збірну Парагваю

19:35 52 Читать на русском
Беріссо очолив збірну Парагваю
Едуардо Беріссо / Парагвайська футбольна асоціація

Колишній тренер Сельти, Севільї та Атлетіка Едуардо Беріссо став головним тренером збірної Парагваю.

Парагвайська футбольна асоціація на своєму офіційному сайті повідомила про призначення Едуардо Беріссо на посаду головного тренера. Деталі контракту не повідомляються.

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Аргентинець готуватиме команду до Копа Амеріка-2019, який пройде цього літа в Бразилії.

Перед цим фахівець очолював Атлетік Більбао. з яким опустився в зону вильоту Прімери. Відомий своєю роботою в Сельті та виходом у півфінал Ліги Європи-2016/17, та Севільї, де працював лише півроку.

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Теги
Едуардо Беріссо Едуардо Беріссо Світ Парагвай Парагвай Трансфери
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