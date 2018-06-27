Беріша незабаром стане гравцем Лаціо

Вінгер Зальцбурга Валон Беріша невдовзі переїде до Риму.

Зальцбург та римський Лаціо домовились щодо трансферу 25-річного півзахисника Валона Беріши.

За інформацією Sky Sports Italia, сума трансферу складе 7.5 млн євро плюс бонуси. У новому клубі Беріша буде заробляти 1.3 млн євро в рік.

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Додамо, що футболістом також цікавились Ньюкасл та Сампдорія.