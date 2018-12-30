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Беріч, якого не змогло підписати Динамо, може перейти в Олімпіакос

11:27 72 Читать на русском
Беріч, якого не змогло підписати Динамо, може перейти в Олімпіакос
Роберт Беріч / фото із соцмереж

Форвард Сент-Етьєна Роберт Беріч може перейти в грецький Олімпіакос.

Контракт словенця з французьким клубом закінчується в кінці нинішнього сезону, а продовжувати його Сент-Етьєн, за словами генерального директора клубу, не планує.

Стало відомо, чому Беріч не перейшов у Динамо

Агент Беріча Амір Ружніч зазначив, що гравець хоче залишитися в Сент-Етьєні, йому подобається в цьому клубі і він відкритий до переговорів. Однак нинішня ситуація може спонукати його змінити клуб вже в січні.

За інформацією butfootballclub.fr, на форварда претендують клуби з Іспанії, Туреччини та Китаю. Окрім того, грецький Олімпіакос, який шукає гравця для посилення атаки, теж оцінює ймовірність трансферу виконавця.

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В нинішньому сезоні Беріч зіграв за Сент-Етьєн 9 матчів, в яких забив 3 голи, при цьому лише одного разу відігравши всі 90 хвилин поєдинку.

Теги
Світ Трансфери Роберт Беріч Роберт Беріч Сент-Етьєн Сент-Етьєн Олімпіакос Олімпіакос
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