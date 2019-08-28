Бері виключений з Футбольної ліги Англії після 125 років перебування в ній

Англійський футбольний клуб Бері офіційно був виключений зі списку команд Футбольної ліги.

Як повідомляє офіційний сайт англійської Футбольної ліги (EFL), футбольний клуб Бері був виключений з третього дивізіону національного чемпіонату через проблеми з фінансуванням.

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Засідання ради EFL прийняло рішення виключити клуб через те, що власник Бері не зумів надати докази фінансової спроможності клубу. Виключення клубу стало першим подібним випадком з 1992 року, тоді з четвертого дивізіону був виключений футбольний клуб Мейдстоун.

Таким чином, кількість учасників третього дивізіону чемпіонату Англії поточного сезону скоротилася з 24 до 23, також буде скорочено кількість команд, які вилітають з ліги до трьох з тією метою, щоб в наступному сезоні кількість команд знову набула норми.

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