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Березовський повернувся в Дармштадт

19:59 536 Читать на русском
Березовський повернувся в Дармштадт
Ігор Березовський / ФК Дармштадт

Український голкіпер Ігор Березовський знову став гравцем Дармштадта.

Ігор Березовський у своєму Instagram повідомив про повернення в німецький Дармштадт.

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Голкіпер вже виступав у складі цієї команди в сезоні 2016/17 разом з Артемом Федецьким та Денисом Олійником. Тоді "біло-сині" опустились у другу Бундеслігу.

Наразі Дармштадт займає 14 сходинку в турнірній таблиці другого дивізіону, набравши 22 очки.

Теги
Трансфери Ігор Березовський Ігор Березовський Німеччина Дармштадт Дармштадт Трансфери Чемпіонату Німеччини
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