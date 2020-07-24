Березовчук увійшов до тренерського штабу Мелікяна в Алашкерті

Український фахівець Андрій Березовчук продовжить кар'єру в Алашкерті, повідомляє офіційний сайт вірменського клубу.
Мелікян офіційно працевлаштувався в новому клубі
39-річний наставник увійшов до тренерського штабу Єгіше Мелікяна, з яким працював у футбольному клубі Львів. Про деталі угоди не повідомляється.
Нагадаємо, під час футбольної кар'єри Березовчук виступав за Миколаїв, Металіст, Арсенал, Харків та донецький Металург. У складі Металіста в сезоні 2011/12 дійшов до чвертьфіналу Кубка УЄФА. Зумів завоювати з харків'янами срібло та п'ять разів ставав бронзовим призером чемпіонату України.
З 2017 року був граючим тренером команди Вовчанськ, з якою у 2018-му виграв першість Харківської області. Згодом увійшов до тренерського штабу Мелікяна у Львові. Має тренерську ліцензію УЄФА PRO.
Наразі Алашкерт посідає третю сходинку у чемпіонаті Вірменії, відстаючи від лідера – Аван-Академії – на 5 очок, однак має одну гру в запасі.
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