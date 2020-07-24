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Березовчук увійшов до тренерського штабу Мелікяна в Алашкерті

17:14 - Читать на русском
Березовчук увійшов до тренерського штабу Мелікяна в Алашкерті
Андрій Березовчук / ФК Алашкерт

Ще один український тренер працюватиме в європейському клубі.

Український фахівець Андрій Березовчук продовжить кар'єру в Алашкерті, повідомляє офіційний сайт вірменського клубу.

Мелікян офіційно працевлаштувався в новому клубі

39-річний наставник увійшов до тренерського штабу Єгіше Мелікяна, з яким працював у футбольному клубі Львів. Про деталі угоди не повідомляється.

Нагадаємо, під час футбольної кар'єри Березовчук виступав за Миколаїв, Металіст, Арсенал, Харків та донецький Металург. У складі Металіста в сезоні 2011/12 дійшов до чвертьфіналу Кубка УЄФА. Зумів завоювати з харків'янами срібло та п'ять разів ставав бронзовим призером чемпіонату України.

З 2017 року був граючим тренером команди Вовчанськ, з якою у 2018-му виграв першість Харківської області. Згодом увійшов до тренерського штабу Мелікяна у Львові. Має тренерську ліцензію УЄФА PRO.

Наразі Алашкерт посідає третю сходинку у чемпіонаті Вірменії, відстаючи від лідера – Аван-Академії – на 5 очок, однак має одну гру в запасі.

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Теги
Світ Алашкерт Алашкерт Єгіше Єгіше Мелікян Андрій Андрій Березовчук
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