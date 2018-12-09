"Бережете гроші для січня?", – Моурінью дотепно відреагував на відсутність води в конференц-залі Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью вдало пожартував перед початком прес-конференції після матчу з Фулхемом.

Португалець, увійшовши до конференц-зали, помітив, що на столі немає пляшечок з водою. Моурінью не втратив можливості потролити працівників Манчестер Юнайтед.

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"Бережете гроші? Немає води? Бережете гроші для січня?", – пожартував Жозе.

Нагадаємо, що в січні відкриється трансферне вікно. У пресі Моурінью давно позиціонується як любитель витратити кругленьку суму на нових гравців.