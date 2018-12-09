"Бережете гроші для січня?", – Моурінью дотепно відреагував на відсутність води в конференц-залі Манчестер Юнайтед

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Барселона розгромила Еспаньйол та одноосібно очолила турнірну таблицю Прімери
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Челсі – Манчестер Сіті: прагматичний Саррі, несподівана стандартність Гвардіоли та Давід Луїс як герой матчуАнглія — 8 груд 1797
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Шальке – Борусія: Коноплянка знову страждає, Дортмунд мчить до чемпіонства, рекорд юного Санчо після трагедії в сім'їНімеччина — 8 груд 3931
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