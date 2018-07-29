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Береза: Суддівська вакханалія щодо дніпровського футболу більше не повториться

14:41 5 Читать на русском
Береза: Суддівська вакханалія щодо дніпровського футболу більше не повториться
Юрій Береза / СК Дніпро-1

Президент СК Дніпро-1 Юрій Береза різко висловився стосовно суддівства в деяких матчах за участю його команди.

"Було звернення до голови ФФУ, попередження, що на суддів, які будуть нечесно діяти, ми знайдемо власні методи і відповіді. І була дуже серйозна розмова з одним з віце-президентів ФФУ Назаром Холодницьким, і я повторюся, що та вакханалія, яка відбувалася за роки незалежності у ставленні арбітрів до дніпровського футболу – вона не повториться. Я буду присутній на всіх матчах команди, і всі подібні моменти ми будемо нейтралізовувати. Для цього у нас достатньо можливостей", – цитує Березу офіційний сайт СК Дніпро-1.

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Теги
Назар Холодницький СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Юрій Береза
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