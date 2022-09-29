"Якщо ми не хочемо залишитись на узбіччі світового футболу і потім після перемоги тривалий час відновлювати позиції, треба грати. Футбольні тенденції швидкоплинні, за прогресом треба встигати. Чим може обернутися відсутність на футбольній арені, ми ще побачимо на прикладі виродків-росіян – наслідки свого відсторонення вони не подолають мінімум 10 років. Особливо впливає відсутність міжнародних матчів, тому я є прибічником того, щоб грати. При цьому переконаний, що особливу увагу слід приділити юнацькому футболу. Мабуть, теперішнє покоління гравців втратить деякі можливості, тож ми маємо опікуватися перспективами молоді.

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Якщо ми, військові, є першим фронтом, тил – другим, то журналісти, спортсмени та всі, хто доносять правду – єдиний потужний третій фронт. Пам'ятаєте, як модно було казати, що футбол поза політикою? А виявилося, що це не так. Навіщо, наприклад, турки вивісили портрет Путіна на матчі Динамо, якщо це не має значення? Футбол – одна зі складових захисту держави. Кожен футболіст стає бійцем, який має донести правду, що в нас не громадянська війна чи збройний конфлікт, а прийшов окупант, який хоче знищити українську націю та державу. І завдання клубів та збірних – заявляти світові, що Україна була, є і буде. Тому хочу звернутися до кожного гравця: на вас навантаження не менше, ніж на бійцях на передовій.

Значення футболу для бійців на фронті? О, є ціла історія! Завдяки Starlink наші бійці дивляться футбол навіть в окопах. Тож, команда просто не має права грати погано! Військові та футболісти СК Дніпро-1 є продовженням один одного. Матчі нашої команди, гра представників клубу у збірній – це все під пильною увагою. Після кожного поганого матчу я стільки вислуховую від своїх бійців – і вони навіть не дивляться на звання (сміється). Футбол – один з моментів, який надихає військових, дає емоції для боротьби, пов'язує з мирним життям, родинами. Я вже пообіцяв бійцям, що трибуна за воротами Дніпро-Арени буде належати їм. А футболісти мають знати, що їхні прізвища завжди на вустах бійців.

СК Дніпро-1 тривалий час перебуває у Словаччині? Так, і ми дуже вдячні місту Кошице та Кошицькій футбольній арені. Звертаюсь з особистою подякою за те, що у важкі часи надали можливість для тренувань та проведення матчів. Місту ми подаруємо спеціальний знак від СК Дніпро-1, який буде символом нашої дружби та перемоги", – цитує Березу сайт "спортклубівців".

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