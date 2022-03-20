"Я знаю, що один з варіантів розвитку подій – це вважати цей сезон недійсним та залишити результати минулого сезону. Вважаю, що це несправедливо. Більшість чемпіонату зіграна і існує певне турнірне становище команд. У зв'язку з війною є сенс говорити про те, щоб ніхто не залишав УПЛ.

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До найвищого дивізіону могли б зайти дві команди з Першої ліги, і у Прем'єр-лізі грало б 18 команд. Розташування команд у турнірній таблиці потрібно залишити таким, яке воно є зараз. Це моя думка. Так підказує логіка та світова практика", – зазначив Береза у коментарі Футбол News.

Додамо, що наразі у Першій лізі лідирують Металіст (53 очки) та Кривбас (42 пункти). У третього Альянса наразі 33 залікових бали.

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