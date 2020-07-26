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Береза назвав амбітні цілі СК Дніпро-1 на наступний сезон

13:50 - Читать на русском
Береза назвав амбітні цілі СК Дніпро-1 на наступний сезон
Юрій Береза / Фото СК Дніпро-1

Президент СК Дніпро-1 Юрій Береза звернувся до фанатів клубу після поразки від Колоса (1:4) у боротьбі за Лігу Європи.

22’ Павло Оріховський
24’ Денис Антюх
50’ Денис Антюх
87’ Євген Морозко
 
Євген Волинець 48’
22’ Павло Оріховський
24’ Денис Антюх
48’ Євген Волинець
50’ Денис Антюх
87’ Євген Морозко

"По-перше, хочу привітати Колос – вони заслужено перемогли, ну, а що стосується нашої команди, то тепер чітко видно, над чим слід працювати у першу чергу. Взагалі, футбол був непоганий, але ми власні моменти не реалізовуємо, а суперник свої напівмоменти використовує. Десь, щось, треба міняти. Якраз до 22 серпня у нас є час попрацювати над власними помилками, щоб вони не повторювалися.

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Я хочу вибачитися перед нашими вболівальниками. На жаль, у цьому році ми не зуміли подарувати Лігу Європи для мого улюбленого міста. А на наступний сезон завдання, яке буде ставитися перед командою – це пряме потрапляння до Ліги Європи.

Знаєте, цим складом ми граємо десь матчів 20, і, можливо, до них ставили дещо завищені вимоги і я, і вболівальники, але награвання команди і її навчання – це досить довгий процес. Тому, хочу сказати, нашим вболівальникам, що, повірте, у наступному сезоні, ми вас не підведемо. Чекаємо вас на стадіоні! І дуже хочу подякувати усім нашим вболівальникам, які приїхали до Києва нас підтримати, але команда не потішила їх результатом", – цитує Березу офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, у вирішальному матчі за останню путівку у Лігу Європи Колос позмагається з Маріуполем.

Колос вийшов у фінал плей-офф УПЛ за єврокубки, розгромивши СК Дніпро-1 – ковалівці забили чотири голи

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Теги
Ліга Європи СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Юрій Береза Колос - СК Дніпро-1
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