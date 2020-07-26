Береза назвав амбітні цілі СК Дніпро-1 на наступний сезон

"По-перше, хочу привітати Колос – вони заслужено перемогли, ну, а що стосується нашої команди, то тепер чітко видно, над чим слід працювати у першу чергу. Взагалі, футбол був непоганий, але ми власні моменти не реалізовуємо, а суперник свої напівмоменти використовує. Десь, щось, треба міняти. Якраз до 22 серпня у нас є час попрацювати над власними помилками, щоб вони не повторювалися.

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Я хочу вибачитися перед нашими вболівальниками. На жаль, у цьому році ми не зуміли подарувати Лігу Європи для мого улюбленого міста. А на наступний сезон завдання, яке буде ставитися перед командою – це пряме потрапляння до Ліги Європи.

Знаєте, цим складом ми граємо десь матчів 20, і, можливо, до них ставили дещо завищені вимоги і я, і вболівальники, але награвання команди і її навчання – це досить довгий процес. Тому, хочу сказати, нашим вболівальникам, що, повірте, у наступному сезоні, ми вас не підведемо. Чекаємо вас на стадіоні! І дуже хочу подякувати усім нашим вболівальникам, які приїхали до Києва нас підтримати, але команда не потішила їх результатом", – цитує Березу офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, у вирішальному матчі за останню путівку у Лігу Європи Колос позмагається з Маріуполем.

Колос вийшов у фінал плей-офф УПЛ за єврокубки, розгромивши СК Дніпро-1 – ковалівці забили чотири голи