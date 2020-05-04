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"Бердиєва в Динамо радив Ребров": Циганик оцінив шанси російського тренера очолити київський клуб

4 травня 22:02 1994 Читать на русском
"Бердиєва в Динамо радив Ребров": Циганик оцінив шанси російського тренера очолити київський клуб
Курбан Бердиєв / Фото з відкритих джерел

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик поділився думками щодо зацікавленості киян у екс-тренері російського Рубіна.

"Коли у Динамо Блохіна почалася криза – ще у 2013 році почали шукати тренера. Тоді помічником Блохіна був Ребров, який порадив Курбана Бердиєва. Не знаю, чи був Ребров ініціатором, але знаю, що його точно запитали і він порадив цього спеціаліста. Не даремно саме тоді біля Реброва з’явився Рауль Ріанчо, який до того працював з Бердиєвим.

Ріанчо порадив Динамо запросити російського тренера

Бердиєв приїхав, подивився, але потім почалась революція і перемовини були згорнуті. Зараз Бердиєв не буде тренувати київське Динамо. Його кандидатура не розглядалася останнім часом. Ніхто його не розглядав. Це все порожні розмови. Немає серед кандидатур, які могли б у найближчій перспективі очолити Динамо, Курбана Бердиєва", – сказав Циганик у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, свого часу Рубін Бердиєва чотири рази грав проти Динамо в Лізі чемпіонів – дві перемоги, нічия та поразка. Досвідчений російський фахівець вже майже рік залишається без роботи.

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Теги
Відеоновини Динамо Динамо Сергій Ребров Сергій Ребров Олег Блохін Ігор Циганик Курбан Бердиєв Курбан Бердиєв Рауль Ріанчо Рауль Ріанчо Рубін Рубін
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