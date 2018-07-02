Берчіче офіційно став гравцем Атлетіка

Захисник ПСЖ Юрі Берчіче перейшов у Атлетік Більбао.

Трансфер 28-річного захисника з ПСЖ у Атлетік Більбао відбувся, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Контракт Берчіче з клубом узгоджений до літа 2022 року. Клаусула гравця складає 100 млн євро.

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Раніше повідомлялось, що ПСЖ отримає за футболіста 25 млн євро.

За минулий сезон у чемпіонаті Франції Берчіче провів 22 матчі, відзначився 2 голами і 4 асистами.