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Берчіче офіційно став гравцем Атлетіка

14:20 227 Читать на русском
Берчіче офіційно став гравцем Атлетіка
Юрі Берчіче / Фото AFP

Захисник ПСЖ Юрі Берчіче перейшов у Атлетік Більбао.

Трансфер 28-річного захисника з ПСЖ у Атлетік Більбао відбувся, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Контракт Берчіче з клубом узгоджений до літа 2022 року. Клаусула гравця складає 100 млн євро.

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Раніше повідомлялось, що ПСЖ отримає за футболіста 25 млн євро.

За минулий сезон у чемпіонаті Франції Берчіче провів 22 матчі, відзначився 2 голами і 4 асистами.

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Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Іспанія Юрі Берчіче Юрі Берчіче Атлетік Атлетік Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен
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