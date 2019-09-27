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Бербатов: Суперники Манчестер Юнайтед повинні накласти в штани ще до виходу на Олд Траффорд

17:54 163 Читать на русском
Бербатов: Суперники Манчестер Юнайтед повинні накласти в штани ще до виходу на Олд Траффорд
Дімітар Бербатов / ФК Манчестер Юнайтед

Екс-форвард збірної Болгарії та Манчестер Юнайтед Дімітар Бербатов висловився щодо проблем своєї колишньої команди.

 

"Команди бачать результати Манчестер Юнайтед, бачать місця, на яких клуб фінішував. І вони розуміють, що у них є шанс забрати три очки.

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У середу ввечері я бачив, як грав на Олд Траффорді Рочдейл. Їх зовсім не турбувало, що вони зустрілися з Манчестер Юнайтед, вони були впевнені в собі. "Червоним дияволам" потрібно знову зробити так, щоб суперники накладали в штани ще до того, як вийдуть з підтрибунного приміщення на поле в Манчестері", – наводить слова Бербатова Daily Mail.

До слова, у поточному сезоні Манчестер Юнайтед поки набрав лише 8 очок в шести турах АПЛ і посідає восьму сходинку в чемпіонаті. У наступному матчі, який відбудеться 30 вересня, манкуніанці прийматимуть Арсенал.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Дімітар Бербатов Дімітар Бербатов Рочдейл Рочдейл Манчестер Юнайтед - Рочдейл
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