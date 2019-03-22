Бербатов: Погба ще довго буде гравцем Манчестер Юнайтед

Колишній форвард Манчестер Юнайтед вважає, що Поль Погба залишиться в команді попри інтерес з боку Реала та Барселони.

"Я підтримував багато інших команд, коли грав за Юнайтед, тому що я був шанувальником хорошого футболу. Я любив такі клуби як Реал, Ювентус, Баварія.

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Я не думаю, що тут треба турбуватися. Ми живемо в світі, де можна сказати, що хочеш, і всі слова виводяться з контексту. Поль залишатиметься в Манчестер Юнайтед, поки він і клуб хочуть бути разом.

Я пам'ятаю, як Поль почав тренуватись з першою командою. Він просто насолоджувався в Манчестері.

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Я знав, що мушу серйозно сприймати цього хлопця, тому що він має щось особливе. З самого початку можна було побачити, що він володіє технічними здібностями, баченням гри та вибором позиції і тепер ви можете побачити результат – він один з кращих у світі", – передає слова Бербатова Goal.com.