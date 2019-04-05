Бербатов оцінив шанси Манчестер Юнайтед пройти Барселону в Лізі чемпіонів

Екс-нападник Манчестер Юнайтед Дімітар Бербатов поділився враженнями від нинішнього рівня гри колишньої команди.

"Я стурбований спадом Юнайтед. Якщо вони продовжать помилятися, як останнім часом, то, давайте скажемо прямо, Барселона їх покарає. Команда сама створює собі проблеми і тепер ризикує не потрапити в зону Ліги чемпіонів за підсумками сезону.

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Юнайтед видав чудову серію без поразок після приходу Сульшера, і це їхній перший невдалий відрізок. Коли весь час перемагаєш, все здається природним, але дуже важливо знати, як реагувати на програш. Упевнений, Уле знає, що робити, і зможе підготувати і налаштувати команду на матч з Барселоною", – цитує Бербатова Goal.com.

В поточному сезоні АПЛ після 32-х турів МЮ посідає 6-ту сходинку турнірної таблиці.

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