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Бербатов оцінив шанси Манчестер Юнайтед пройти Барселону в Лізі чемпіонів

13:00 401 Читать на русском
Бербатов оцінив шанси Манчестер Юнайтед пройти Барселону в Лізі чемпіонів
Дімітар Бербатов / Фото Goal

Екс-нападник Манчестер Юнайтед Дімітар Бербатов поділився враженнями від нинішнього рівня гри колишньої команди.

 

"Я стурбований спадом Юнайтед. Якщо вони продовжать помилятися, як останнім часом, то, давайте скажемо прямо, Барселона їх покарає. Команда сама створює собі проблеми і тепер ризикує не потрапити в зону Ліги чемпіонів за підсумками сезону.

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Юнайтед видав чудову серію без поразок після приходу Сульшера, і це їхній перший невдалий відрізок. Коли весь час перемагаєш, все здається природним, але дуже важливо знати, як реагувати на програш. Упевнений, Уле знає, що робити, і зможе підготувати і налаштувати команду на матч з Барселоною", – цитує Бербатова Goal.com.

В поточному сезоні АПЛ після 32-х турів МЮ посідає 6-ту сходинку турнірної таблиці.

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Ліга чемпіонів Дімітар Бербатов Дімітар Бербатов Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Барселона
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