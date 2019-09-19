Бербатов офіційно оголосив про завершення кар'єри

Колишній форвард збірної Болгарії та низки європейських клубів Дімітар Бербатов повісив бутси на цвях у віці 38 років.

"У цей особливий день я вирішив поділитися цим текстом. Я хотів опублікувати його значно раніше, але не зробив цього... Я не знаю чому.

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Дехто з вас вже припускав, що я завершив кар'єру, і тепер такі: "Якого хр*на, Бербс. Ми знаємо, що ти не граєш". Але минулоріч я намагався підшукати якийсь варіант. Не вдалося.

Отже, хтось сказав, що потрібно щось сказати насамкінець. Мені потрібно було написати прощальне повідомлення", – зазначив Бербатов у своєму Instagram.

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Дімітар Бербатов є вихованцем софійського ЦСКА, звідки в 2001 році перебрався до леверкузенського Байєра. Саме завдяки виступам у німецькій Бундеслізі форвард зробив собі ім'я у Європі та перебрався до АПЛ. Там він захищав кольори Тоттенхема, Манчестер Юнайтед і Фулхема. Потім Берба грав за Монако, грецький ПАОК та індійський Керала Бластерс.

У колекції трофеїв Бербатова медалі за перемоги в Кубку Болгарії, Кубка англійської ліги (двічі) та 2 чемпіонських титули з МЮ. Крім того, болгарин здобув чимало індивідуальних нагород, зокрема Найкращому гравцю Болгарії (7 разів) і "Золотий бутс" англійської Прем'єр-ліги.

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