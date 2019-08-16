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Бербатов: Манчестер Юнайтед відпустить Погба у Реал за 200 млн фунтів

07:30 88 Читать на русском
Бербатов: Манчестер Юнайтед відпустить Погба у Реал за 200 млн фунтів
Поль Погба / ФК Манчестер Юнайтед

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Дімітар Бербатов прокоментував можливий перехід Поля Погба в Реал.

"У неділю в матчі проти Челсі ми побачили, чому Сульшер так хоче зберегти Погба. Пас Поля на Решфорда в моменті з третім голом був ідеальний – це те, що я називаю "чистим футболом".

Погба ще сподівається перейти в Реал

Коли я грав за Юнайтед, першим, що приходило в голову Майклу Карріку при отриманні м'яча, був пас вперед. Він завжди точно знав, де я перебуваю, і він багато разів асистував мені. Особливі гравці зберігають енергію для потрібного моменту.

Якщо МЮ отримає пропозицію з Мадрида в розмірі близько 200 млн фунтів, то трансфер відбудеться. Але я сподіваюся, що Погба залишиться тут", – цитує Бербатова goal.com.

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