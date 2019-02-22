toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ДИНАМО ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Бербатов: Бейл – "цап-відбувайло" в Реалі

22:38 164 Читать на русском
Бербатов: Бейл – "цап-відбувайло" в Реалі
Гарет Бейл / фото: DIARIO AS

Колишній гравець Тоттенхема Дімітар Бербатов поділився думкою про гру півзахисника Гарета Бейла в Реалі.

"Здається, Бейл винен у всьому, якщо в Реалі щось йде не так. Це – несправедливо. Можна подивитися його статистику: він забив 12 голів в 30 матчах цього сезону.

Бейл вирішив залишитись в Реалі до завершення контракту

Він показує свій рівень, але з якоїсь причини є "цапом-відбувайлом". Якщо гравець не відчуває вдячності, то він повинен рухатися далі.

Повернення в Тоттенхем? В першу чергу, це питання грошей. Не впевнений, що "шпори" можуть дозволити собі витратити більше 100 мільйонів фунтів на одного гравця.

"Кричав Бейлу: "Пас, малий!" Касільяс та Роналду сміялися з мене", – Соль пригадав період в Реалі

Бейл – талант світового рівня, який може зіграти в будь-якому клубі АПЛ. Було б добре побачити його знову в Англії", – цитує Бербатова AS.

Теги
Іспанія Тоттенхем Тоттенхем Реал Мадрид Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Дімітар Бербатов Дімітар Бербатов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
29
хв
Маріуполь
14:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук