Бербатов: Бейл – "цап-відбувайло" в Реалі

Колишній гравець Тоттенхема Дімітар Бербатов поділився думкою про гру півзахисника Гарета Бейла в Реалі.

"Здається, Бейл винен у всьому, якщо в Реалі щось йде не так. Це – несправедливо. Можна подивитися його статистику: він забив 12 голів в 30 матчах цього сезону.

Бейл вирішив залишитись в Реалі до завершення контракту

Він показує свій рівень, але з якоїсь причини є "цапом-відбувайлом". Якщо гравець не відчуває вдячності, то він повинен рухатися далі.

Повернення в Тоттенхем? В першу чергу, це питання грошей. Не впевнений, що "шпори" можуть дозволити собі витратити більше 100 мільйонів фунтів на одного гравця.

"Кричав Бейлу: "Пас, малий!" Касільяс та Роналду сміялися з мене", – Соль пригадав період в Реалі

Бейл – талант світового рівня, який може зіграти в будь-якому клубі АПЛ. Було б добре побачити його знову в Англії", – цитує Бербатова AS.