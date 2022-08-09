Берарді намагався побити уболівальника після ганебного вильоту Сассуоло з Кубка Італії
Нападник Сассуоло Доменіко Берарді не зміг стримати гнів після провокації футбольного фаната.
Напередодні Сассуоло вилетів з Кубка Італії вже на стадії 1/32 фіналу. "Неро-верді" сенсаційно поступилися Модені (2:3), яка лишень повернулася в Серію В.
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Вже після матчу в скандальну історію потрапив капітан Сассуоло. Доменіко Борарді біля стадіону намагався влаштувати бійку з уболівальником. Футболіст хотів наздогнати провокатора і, вочевидь, як слід провчити.
Пізніше зірці збірної Італії довелося вибачитися. Доменіко перепросив і визнав, що повинен залишатися прикладом навіть у стресових ситуаціях. Причиною своєю поведінки Берарді назвав той факт, що фанат ображав його дружину та сина.
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