Чемпіон Європи Доменіко Берарді потрапив до сфери зацікавлень відразу двох представників англійської Прем'єр-ліги, а також дортмундської Борусії.

Нападник Сассуоло зацікавив Челсі та Вест Хем, стверджує журналіст Альфредо Педулла на своєму сайті.

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Конкуренцію двом лондонським клубам у боротьбі за Берарді спробує нав'язати Борусія Д. Раніше інтерес до флангового форварда також проявляв Ліверпуль. "Нероверді" готові відпустити одного з лідерів і вже повісили цінник на нього – 40 млн євро.

У сезоні 2020/21 Доменіко Берарді провів 30 матчів у Серії А, в яких забив 17 м'ячів і віддав 8 результативних передач. На Євро-2020 у його активі 6 поєдинків (2 асисти).

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