Бензема зробив оптимістичний прогноз, коли Реал повернеться на високий рівень

Нападник Реала Карім Бензема поділився емоціями після того, як уболівальники визнали його найкращим гравцем мадридського клубу у вересні.
"Завжди приємно отримати приз від уболівальників, ми граємо заради них, тому я дуже задоволений. Почуваюся дуже добре, як і вся команда.
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Потроху команда поліпшується і скоро буде грати на дуже високому рівні, що може дозволити нам вигравати в кожному матчі.
До наступних матчів підходимо з думками, що у футболі не буває легких ігор. Жовтень – дуже важливий місяць для Реала, оскільки повернулася Ліга чемпіонів. На нас чекає три дуже складних матчі, але ми до них готові", – цитує Бензема прес-служба Реала.
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