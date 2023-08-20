Нападник Аль-Іттіхада Карім Бензема став героєм одного з курйозних епізодів матчу.

Команда француза здобула другу поспіль перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії. Втім, Аль-Іттіхаду довелося помучитися з Аль-Таї. Перший гол партнери Бензема організували тільки на 54 хвилині після доволі курйозного моменту.

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Француз отримав передачу, перебуваючи у штрафному майданчику суперника. Карім у дотик пробив, але голкіпер Аль-Таї Брага класно склався і парирував удар. Поки Бензема зітхав після невдачі, його партнери по команді вирішили швидко подати кутовий. Воротар Аль-Таї в цей час продовжував лежати на полі і не помітив, як Аль-Іттіхад виконав стандарт. М'яч в сітку переправив Хамдалла. У підсумку команда Бензема здобула "суху" перемогу 2:0.

Аль-Іттіхад після двох турів посідає перше місце, маючи в своєму активі шість балів. Наступний матч підопічні Нуну Ешпіріту Санту проведуть проти Аль-Ріяда.

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