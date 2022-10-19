Нападник Реала і володар "Золотого м'яча-2022" Карім Бензема прагне, щоб саме мадридський клуб став останнім у його професіональній кар'єрі.

– Ти збираєшся завершити кар'єру в статусі футболіста Реала. Це так?

– Так.

Бензема зізнався, що Роналду вплинув на його мотивацію виграти "Золотий м'яч", і вже вибрав нову велику ціль

– Чітко і гучно.

– Інших варіантів немає. Для мене було мрією підписати контракт із Реалом. Взагалі, у житті я мав три мрії: купити будинок для мами, стати гравцем Реала і виграти "Золотий м'яч", – цитує Бензема Marca з посиланням на Onda Cero.

Ця відповідь 34-річного француза може засмутити французький Ліон, який раніше заявляв про бажання повернути форварда після завершення його контракту з Реалом (влітку 2023-го). Саме з Ліона Бензема перебрався в Реал влітку 2009-го за 35 мільйонів євро. У футболці "вершкових" Карім зіграв 615 матчів, забив 328 голів, виграв 4 чемпіонства Іспанії та 5 разів – ЛЧ.

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