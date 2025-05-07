Чемпіонат Саудівської Аравії, 30-й тур

Аль-Наср – Аль-Іттіхад – 2:3

Голи: Мане, 3, Ях'я, 37 – Бензема, 49, Канте, 52, Ауар, 90+4

Аль-Насру не вдалося скоротити відставання від лідера турнірної таблиці саудівської ліги Аль-Іттіхада – команда Кріштіану Роналду вела з рахунком 2:0, але дозволила суперникові зробити камбек. Так, ще в першому таймі екс-форвард Ліверпуля Садьйо Мане оформив гол+пас.

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Але після перерви Аль-Іттіхад досить швидко відігрався. Карім Бензема забив на 49-й хвилині, а Н'Голо Канте – на 52-й. Для французького опорника цей забитий м'яч став уже четвертим у сезоні, він повторив рекорд власної результативності. Єдиний раз він забивав чотири м'ячі в чемпіонаті в сезоні 2018/19 у складі Челсі.

Кріштіану Роналду провів усю гру, але результативними діями не відзначився. Зрештою Аль-Іттіхад вирвав перемогу завдяки голу Ауара на 90+4-й хвилині.

Аль-Наср залишився на четвертому місці турнірної таблиці. Команда КР7 відстала від Аль-Іттіхада на 11 очок.