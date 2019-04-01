toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЕМ РЕАЛ МАДРИД - УЕСКА ЖУНІОР МОРАЄС

Бензема забивав усім командам Ла Ліги, проти яких грав – подібне досягнення не підкорилося Мессі та Роналду

11:13 1108 Читать на русском
Бензема забивав усім командам Ла Ліги, проти яких грав – подібне досягнення не підкорилося Мессі та Роналду
Карім Бензема / EFE

Переможний гол Каріма Бензема у ворота Уески став знаковим для французького форварда.

25’ Іско
62’ Дані Себальйос
89’ Карім Бензема
 
Кучо Ернандес 3’
Хав'єр Ечеіта 74’

Нападник Карім Бензема, який виступає у складі мадридців з 2009 року, встановив приголомшливе досягнення. Гол у ворота Уески став символічним, адже Бензема зіграв проти 34-х команд в Ла Лізі й відзначався голом у ворота кожної з них, повідомляє OptaJose.

Зідан пояснив появу свого сина у матчі Реала з Уескою

Останнім клубом, який залишався недоторканим була саме Уеска, якій Карім вчора забив переможний гол на останніх хвилинах зустрічі. Зазначимо, що подібним досягненням не можуть похизуватися ані Ліонель Мессі, ані Кріштіану Роналду, який вже не грає у чемпіонаті Іспанії.

У поточному сезоні француз зіграв у Ла Лізі 29 матчів та забив 14 голів.

Реал вирвав перемогу над Уескою: слабкість "бланкос" після паузи на збірні, крутість Бензема та суперечливий матч Бейла

Теги
Іспанія Реал Мадрид - Уеска Карім Бензема Карім Бензема Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
4
хв
Арсенал
22:00
Ньюкасл
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук