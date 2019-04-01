Бензема забивав усім командам Ла Ліги, проти яких грав – подібне досягнення не підкорилося Мессі та Роналду

Переможний гол Каріма Бензема у ворота Уески став знаковим для французького форварда.

Нападник Карім Бензема, який виступає у складі мадридців з 2009 року, встановив приголомшливе досягнення. Гол у ворота Уески став символічним, адже Бензема зіграв проти 34-х команд в Ла Лізі й відзначався голом у ворота кожної з них, повідомляє OptaJose.

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Останнім клубом, який залишався недоторканим була саме Уеска, якій Карім вчора забив переможний гол на останніх хвилинах зустрічі. Зазначимо, що подібним досягненням не можуть похизуватися ані Ліонель Мессі, ані Кріштіану Роналду, який вже не грає у чемпіонаті Іспанії.

У поточному сезоні француз зіграв у Ла Лізі 29 матчів та забив 14 голів.

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