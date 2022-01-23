Бензема вперше промахнувся з пенальті у футболці Реала
завершено
82’ Лука Модріч
90+2’ Едер Мілітао
Лукас Бойє 42’
Пере Мілья 76’
42’ Лукас Бойє
76’ Пере Мілья
82’ Лука Модріч
90+2’ Едер Мілітао
На 33-й хвилині матчу 22-го туру Ла Ліги Реал – Ельче (2:2) арбітр призначив пенальті у ворота гостей. До позначки підійшов головний бомбардир мадридців Карім Бензема.
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Французький нападник пробив вище воріт. Це перший промах Каріма з 11-метрової позначки у Реалі, за який він виступає з 2009-го. За цей час форвард 16 разів виконував пенальті і жодного разу не схибив.
У нинішньому сезоні Бензема провів 27 матчів, в яких відзначився 24-ма голами та 9-ма асистами.
Реал у компенсований час врятував нічию з Ельче, відігравшись з 0:2 – Бензема допустив історичний промах і травмувався
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