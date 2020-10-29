Два форварди Реала – Карім Бензема та Вінісіус Жуніор – поклали край конфлікту, який виник нещодавно.

Як відомо, під час перерви у матчі Борусія М – Реал Бензема попросив Менді не пасувати на Вінісіуса. "Він робить те, що хоче. Брате, не грай на нього, прошу. Він грає проти нас", – сказав тоді французький форвард до Менді.

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За інформацією AS, форварди сьогодні, 29 жовтня, коротко поговорили між собою. У результаті цієї розмови француз та бразилець владнали конфлікт та продовжують підготовку до прийдешніх поєдинків.

Нагадаємо, Реал на останніх хвилинах врятував нічию в матчі з Борусією М (2:2), а Бензема відзначився одним із забитих м'ячів.

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